اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع بالصناعة لمناقشة السبل الكفيلة بزيادة كميات العرض لمادة الدقيق صنعاء : سبأ.



ناقش اجتماع اليوم برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي وضم عدد من كبار تجار ومنتجي وموردي القمح والدقيق السبل الكفيلة بزيادة كمية العرض لمادة الدقيق.



حيث تم الاتفاق على قيام بعض التجار باستيراد كميات من الدقيق لتغطية احتياج السوق خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.



وفي الاجتماع حث نائب وزير الصناعة والتجارة ملاك مصانع الغلال وتجار الدقيق على ضرورة تخصيص خطوط انتاج بكميات كافية وتخصيصها لتغطية احتياجات المواطنين بشكل عام والافران والمخابز بشكل خاص.



من جانبهم التزم تجار ومستوردي الدقيق على تجهيز نقاط بيع مباشره للمواطنين والمخابز تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة لتجنب المغالاه في سعر الدقيق والذي ينعكس على ارتفاع سعر الخبز.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ