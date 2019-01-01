محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العاصمة صنعاء تشهد مشاركة رسمية وجماهيرية وشعبية في حملة 1 ـ 1 صنعاء-سبأ:

شهدت العاصمة صنعاء اليوم مشاركة رسمية وجماهيرية واسعة في تدشين حملة النظافة 1/1 تحت شعار " 2019 عام النظافة والتنمية".



حيث دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات محمود الجنيد وأمين العاصمة حمود عُباد، ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والأوقاف والإرشاد حملة النظافة والتنمية 2019م من الحي النموذجي شارع الزبيري بمديرية الوحدة وصولا باب اليمن والسبعين.



وشارك في التدشين بجولة كنتاكي مؤسسات حيدرة للسلام والتنمية الإنسانية وريجين ونماء وعطاء ومنظمة همس الحياة وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني بتوزيع بروشورات إرشادية وتوعوية ومشاركة ميدانية إلى جنب عمال وعاملات النظافة.



ودعا الجنيد الجميع إلى استمرار نظافة الشوارع ورفع المخلفات من الأحياء والأرصفة حتى إزالة المخلفات المتكدسة بالشوارع الرئيسية والأحياء, حفاظا على مظهر العاصمة صنعاء.



وبيًن أن العاصمة صنعاء اليوم تشهد أكبر حملة نظافة والتي سيستمر خلال أشهر العام، تنظمها أمانة العاصمة وقطاع النظافة ومكاتبها ومديرياتها وبمشاركة منظمات المجتمع المدني والمكونات الشبابية والمجتمعية، بهدف تحسين خدمات النظافة.



واعتبر التفاعل الشعبي اليوم جبهة من جبهات الصمود في مواجهة قوى العدوان رغم الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد .



وِأكد نائب رئيس الوزراء أن حملات النظافة بأمانة العاصمة تأتي دعماً ومساندةً لجهود عمال النظافة .. مثمناً جهود قيادة أمانة العاصمة والوزارات والمؤسسات والجهات والقطاع الخاص والمنظمات والمبادرات والمواطنين على هذه المشاركة الفاعلة لإنجاح الحملة.



وأشاد بجهود عمال النظافة وأدائهم لواجبهم في الحفاظ على نظافة العاصمة وبيئتها .. لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذل في رفع مستوى خدمة النظافة بالأمانة.



فيما عبر وزير الأعلام ضيف الله الشامي عن أمله في أن يكون 1 ـ 1 يوما للنظافة وأن تتحول النظافة إلى سلوك مجتمعي لأبناء الشعب اليمني.



وقال " كما نريد أن يكون هذا البلد نظيفاً من الأوبئة والأوساخ، كما نريد في الوقت نفسه أن يكون نظيفا ممن يريدون تدنيسه بغزوهم واحتلالهم لأن هذا البلد سيظل نظيفاً أخلاقياً وقيمياً ومبدئياً " .



وأشار الوزير الشامي إلى أن وجود حكومة الإنقاذ ووزراءها في الميدان مع أبناء الشعب اليمني والمجتمع يعطي دلالة أن الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب اليمني الصامد.



ولفت إلى أن تدشين حملة النظافة، رسالة للعالم والعملاء مفادها أن اليمن يمضي في طريق الخلاص من الهيمنة والارتهان للخارج .



بدوره أكد وزير الإدارة المحلية علي القيسي أن تدشين حملة 1 ـ 1 يتواكب مع توجيهات المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء في أن تكون العاصمة نظيفة وتتوفر فيها الخدمات للمواطنين.



وقال " ندشن هذا المشروع لنظهر للعالم أننا يد تحمي ويد تبني وهو الشعار الذي أطلقه الشهيد الرئيس صالح الصماد " .. مشيداً بجهود قيادة أمانة العاصمة والمجلس المحلي في هذا الجانب.



من جانبه أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل أن 1 ـ 1 يوم تدشين عام جديد وفي الوقت نفسه تدشين حملة نظافة واسعة.



واعتبر نظافة الشوارع دليل على الوعي المجتمعي بأهمية النظافة والتي ستنعكس على صحة المجتمع .



فيما أشار أمين العاصمة حمود عُباد إلى أن تدشين حملة 1 ـ 1 تأتي استهلالا لعام التنمية وتحقيق طموحات الشعب .



ولفت إلى أن هذا العام سيكون عام متوهجاً بمزيد من النظافة والعطاء بتعاون مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأمانة العاصمة وكافة الجهات من أجل جعل صنعاء عاصمة تشرف كل اليمنيين.



وأشاد عباد بمشاركة القطاع الخاص في حملة 1 ـ 1 ممثلة برئيس وأعضاء الغرفة التجارية والقيادات المختلفة والذين أرادوا أن يجعلوا من هذا العام مفعما بالعمل الجماعي.



من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن النظافة مسؤولية الجميع .. وقال " من هذا المنطلق يشارك القطاع الخاص في حملة 1 / 1 من خلال مساهمته في تحسين العاصمة وخاصة في مجالات النظافة " .



وأكد استعداد القطاع الخاص المشاركة مع أي جهود تصب في مصلحة الوطن .. لافتا إلى أن الغرفة التجارية ستكرم ضمن مشاركتها في هذه الحملة عدد من عمال وعاملات النظافة.



إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب أن العاصمة صنعاء تشهد حراك وزخم في حملة النظافة 1 ـ 1، المكرسة للحفاظ على البيئة .. معتبرا هذه الحملة امتدادا لحملة 12 ـ 12 وتدشين العام 2019م عام النظافة والتنمية.



ونوه النقيب، ومعه الوكيل المساعد هاشم الوزير ومدير مديرية شعوب مهدي عرهب، خلال إشرافه على سير الحملة بالمديرية، بتفاعل مختلف فئات المجتمع ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في الحملة والذي يسهم في إعطاء حافز وتشجيع لعمال النظافة.



وقد شهدت حملة 1 /1 مشاركة واسعة في مختلف أحياء وشوارع مديريات الأمانة، من قبل طلاب مدارس وجامعات ورجال مرور وعسكريين ومدنيين وموظفي الوحدات الإدارية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع والمؤسسات والمبادرات المجتمعية والشبابية بالتنسيق مع المديريات والمجالس المحلية ومناطق النظافة والأشغال.



ففي مدير التحرير شارك وكيلا الأمانة لقطاع الوحدات الإدارية علي القفري وعبداللطيف العمري ومدير مديرية التحرير العميد مقبل جعامل ومدراء وموظفي المكاتب التنفيذية في المديرية وعدد من منظمات المجتمع المدني في حملة نظافة 1 ـ 1.



فيما شارك وكيل أول أمانة العاصمة محمد الصرمي والوكلاء المساعدين محمد الشامي وعبدالله محرم والمهندس عبدالكريم الحوثي ومدير مديرية السبعين محمد ناجي، في حملة النظافة برفع أكوام المخلفات وتنظيف شوارع المديرية.



وفي مديريتي الصافية شارك وكيل الأمانة لقطاع الخدمات عبدالفتاح الشرفي والوكيل المساعد محمد سريع ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني والوكيلان المساعدان للأمانة أحسن القاضي ومحروس عقبة ومدير مديرية آزال عبدالعزيز شعلان في حملة 1 - 1.



وفي مديرية الثورة شارك عضو المجلس المحلي بالأمانة شرف الهادي ومدير مديرية الثورة محمد الدرواني في النظافة بالمديرية .. وأكدا أهمية الاستمرار والمشاركة الايجابية لتكريس سلوك النظافة لدى الجميع بشكل دائم.



وقد دعا المدير التنفيذي لصندوق النظافة بالأمانة محمد شرف الدين، المواطنين إلى التعاون مع عمال النظافة من خلال الانضباط في إخراج المخلفات في أوقات مرور شاحنات النظافة، وعدم رمي المخلفات في الجزر الوسطية والشوارع الرئيسية والأحياء.



ولفت إلى أهمية تضافر جهود الجميع في أعمال النظافة إلى جانب العاملين في رفع المخلفات من الشوارع والأحياء أول بأول، بما يكفل الحفاظ على نظافة العاصمة.



وأكد مدير مشروع النظافة بالأمانة المهندس جمال جحيش الاستمرار في المشاركة في أنشطة حملة 1 ـ 1 بما يسهم في رفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة وتكريس مبدأ النظافة.



ولفت إلى أهمية استمرار تفاعل منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في حملة 1-1 برفع المخلفات ودعم جهود عمال النظافة.



في حين أشاد مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة ناصر الكاهلي ومدير إدارة المنظمات والجمعيات حسن المسوري، بمستوى المشاركة الرسمية والشعبية في حملة النظافة.



حضر التدشين عدد من المسئولين ووكلاء أمانة العاصمة والوكلاء المساعدين ومدراء وأمناء عموم المديريات وأعضاء المجالس المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد من الشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين .



سبأ [01/يناير/2019]سبأ