التعليم الفني تسيّر قافلة شتوية دعما للمجاهدين في الجبهات

صنعاء-سبأ:

سيّرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهنى، اليوم ، قافلة شتوية دعما للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال.



وفي الفعالية أوضح نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي أن القافلة التي يتزامن تنفيذها مع بداية العام الجديد تتضمن ملابس شتوية وبطانيات بعدد 500 قطعة من البيجامات و الف و200 بطانية.



وأشار إلى أن هذه القافلة تقدم دعما للمجاهدين في أكثر من جبهة الذين يرابطون في جبهات العزه والكرامة ويتحملون البرد القارس من أجل الدفاع عن الوطن ضد العدوان الغاشم.



واكد الدكتور الحوالي أن دعم المجاهدين الأبطال الذين يذودون عن الأرض والعرض واجب وطني و مسئولية الجميع.







من جانبه أكد مستشار الوزارة لشئون كليات المجتمع الدكتور علي المطاع أن هذه القافلة تمثل رسالة مفادها أن ابناء اليمن الذين صمدوا الأربع السنوات الماضية من عمر العدوان قادرون على مواصلة الصمود والثبات حتى النصر.







ودعا أبناء الشعب اليمني إلى استمرار رفد المجاهدين في الجبهات بالمال والرجال والعتاد .







حضر الفعالية عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء العموم بالوزارة وشخصيات اجتماعية.

[01/يناير/2019]سبأ