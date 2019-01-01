تفقد سير إمتحانات الفصل الأول بمدارس البنات في مدينة المحويت [01/يناير/2019] المحويت - سبأ:

تفقد نائب مدير مكتب التربية بمحافظة المحويت شرف عبدالرحمن ومعه مدير عام شعبة التعليم محمد إبراهيم عباس اليوم سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من مدارس مدينة المحويت.



وخلال الزيارة التفقدية لمدرستي عائشة والخنساء أطلع شرف وعباس على مستوى التنظيم وأداء اللجان الرقابية وأعمال الكنترول والمشرفين ..حاثين الطالبات على بذل المزيد من الجهود للحصول على أعلى الدرجات.



وثمنا جهود وصمود المعلمين والمعلمات في المدرستين ودورهم في إنجاح العملية التعليمية رغم تحديات وتداعيات استمرار العدوان والحصار.

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