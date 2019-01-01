محافظ ذمار يتفقد سير العمل في مكتب الاتصالات [01/يناير/2019] ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مستوى سير العمل في مكتب الاتصالات وتقنية المعلومات بالمحافظة.



وخلال الزيارة أكد المحافظ المقدشي أهمية دور الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



وحث على ضرورة مضاعفة الجهود والارتقاء بآداء العمل الإدراي والفني ومعالجة القصور بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت والإيرادات.



وأشار إلى دعم ومساندة السلطة المحلية لجهود المكتب وتذليل الصعوبات التي يواجهها بما فيها الحد من الاعتداءات على كابلات الشبكة الوطنية للاتصالات في بعض المناطق .. مؤكدا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع كل من يحاول العبث والتخريب بالمصالح العامة واقلاق السكينة .



فيما قدم مدير مكتب الاتصالات المهندس عدنان القصوص شرحا حول آليات العمل وأهم الصعوبات وخاصة ما يتعلق بإصلاح الأعطال الفنية الناتجة عن تعرض كابلات وألياف ضوئية لأعمال تخريب وسرقة في بعض المناطق.



وأشار إلى أنه تم إضافة خمس محطات تقوية لشبكة يمن موبايل في منطقة عزان و خط رداع وذمار القرن ومحطتين في الدائري الغربي لتحسين خدمة الشبكة في إطار مدينة ذمار .



وثمن دور واهتمام قيادة المحافظة في مساندة ودعم جهود مكتب الاتصالات ومتابعة ضبط مرتكبي أعمال التخريب والسرقة لكابلات الألياف الضوئية.

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