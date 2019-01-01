وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي [01/يناير/2019] صنعاء - سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، القائم بإعمال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي ليلي الهادي.



وفي اللقاء أعرب وزير الخارجية عن استيائه من التصريحات الأخيرة لعدد من مسئولي برنامج الغذاء العالمي ذات الصلة بالحديث عن سوء استغلال المساعدات الإنسانية.



وأوضح أنه ومع رفض وزارة الخارجية لمثل هذه التصريحات ودون توفير المعلومات فإن الوزارة تؤكد مطالباتها لبرنامج الغذاء بتقديم هذه المعلومات بصورة رسمية.



ولفت إلى أن وزارة الخارجية طالبت في لقاءات سابقة مع كبار مسئولي برنامج الغذاء العالمي لأكثر من مرة البرنامج بتحمل مسؤوليته في تزويد حكومة الإنقاذ الوطني بأية معلومات متوفرة لديه، بما يمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤوليتها في إجراء التحقيق في صحة الادعاءات ومحاسبة المتورطين فيها.



وأكد وزير الخارجية بأن حكومة الإنقاذ تقدر الدور الهام الذي يقوم به برنامج الغذاء، بما في ذلك الدور المتوقع منه في تسهيل تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية وبما يخفف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان.



وأعرب الوزير شرف انه ولضمان أداء المهام الموكلة لبرنامج الغذاء العالمي وغيره من المنظمات الدولية لابد أن يكون هناك نوع من التعاون والشفافية لمعالجة أي اختلالات قد تظهر عبر القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها في علاقات الدول بالمنظمات الدولية الحكومية، وليس عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تحاول الاصطياد في الماء العكر.



وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن توجهات القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني واضحة وصريحة بتقديم كافة التسهيلات والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

سبأ