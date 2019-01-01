النفط يسجل أول خسائر سنوية منذ 2015 أختتمت أسعار النفط العام على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع شهد خروج المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام .