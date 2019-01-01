محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة حاشدة في شبام بالمحويت تندد بجرائم وخروقات العدوان



أقيمت اليوم بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت وقفة قبلية حاشدة تنديداً بجرائم العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته واستمرار خروقاته لاتفاق السويد.



وأكد المشاركون في الوقفة التي حضرها وكيل المحافظة حسين عركاض ومشرف المحافظة عزيز الهطفي ومدير مكتب المحافظ عبدالحميد أبو شمس ومدير عام المديرية ناشر حامس قبول والشخصيات الاجتماعية، أن محاولات قوی العدوان الانقلاب علی اتفاق السويد تؤكد عدم جديتها في إنجاح مساعي تحقيق السلام ووقف العدوان ورفع الحصار.



وطالب المشاركون الفريق الأممي لمراقبة الوضع في محافظة الحديدة بإدانة الطرف المعرقل وإصدار قرار يدين خروقاته وجرائمه بحق المدنيين في مختلف المحافظات.



واستعرض المشاركون في الوقفة جرائم تحالف العدوان وأدواته منذ نحو أربع سنوات والملاحم البطولية التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.



وجددت قبائل شبام كوكبان التأكيد على مواصلة الصمود والثبات ورفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحقيق النصر..داعية كل قبائل المحويت إلی تعزيز الجهود لإسناد المرابطين ودعم الجبهات.

سبأ [01/يناير/2019] المحويت - سبأ:سبأ