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بدء توزيع المساعدات الغذائية على أكثر من 41 ألف أسرة بالمحويت
[01/يناير/2019] المحويت - سبأ:

بدأ مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي للأسر الأشد فقراً والنازحين .

وأوضح مشرف المشروع بالمحافظة عبدالكريم الاخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التوزيع يشمل 41 ألفاً و285 أسرة في مديريات المحافظة التسع لتخفيف معاناة الأسر المستهدفة.

وأشار إلی أن عملية التوزيع تتم من خلال 253 مركزاً وعبر لجان مختصة من السلطة المحلية وبرنامج الأغذية العالمي ومشروع التغذية المدرسية ومندوبين عن المجتمع المحلي لضمان وصول المساعدات يداً بيد للمستهدفين.

ولفت الأخرم إلی زيادة عدد المستهدفين عن الشهر الماضي بنحو ستة آلاف و500 أسرة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

سبأ
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