ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 12:26:45م
رئيس الثورية العليا: تصريح مدير برنامج الأغذية العالمي محاولة للتنصل من مسؤولية مواجهة خطر المجاعة
عبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عن الاستغراب والاستياء الشديد من تصريح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي لا ينسجم مع توجهات البرنامج.
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
النفط يسجل أول خسائر سنوية منذ 2015
أختتمت أسعار النفط العام على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع شهد خروج المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام .
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
وقفة حاشدة في شبام بالمحويت تندد بجرائم وخروقات العدوان
بدء توزيع المساعدات الغذائية على أكثر من 41 ألف أسرة بالمحويت
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال
بريطانيا:إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بمحطة للسكك الحديدية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال
[01/يناير/2019]
القدس المحتلة-سبأ:

جدد مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.

الاحتلال يقتحم قرية ظهر المالح في جنين ويجرف 120 دونما من أراضيها

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين في الضفة الغربية وقامت بتجريف 120 دونما من أراضيها.

وقال رئيس مجلس القرية أحمد الخطيب لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء: إن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت القرية وجرفت 120 دونما من أراضيها ودمرت أحد شوارعها المعبدة تمهيدا للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي القرية.

وتقتحم قوات الاحتلال البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وترتكب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
بريطانيا:إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بمحطة للسكك الحديدية
المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية تستقيل من منصبها
رومانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
قوات الاحتلال تستهدف المزارعين في غزة واعتقالات بالضفة
زعيم كوريا الشمالية يجدد بان موقفه من نزع السلاح النووي لم يتغير
السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة  
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن اعتقال جاسوس امريكي في موسكو
النظام السوداني يقمع مظاهرة وسط الخرطوم وينشر قواته عشية ذكرى الإستقلال
وزير خارجية ايطاليا: العقوبات المفروضة على روسيا وإيران اداة إستثنائية

العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by