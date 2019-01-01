عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى بحماية قوات الاحتلال القدس المحتلة-سبأ:

جدد مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وينفذ المستوطنون الإسرائيليون يومياً اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.



الاحتلال يقتحم قرية ظهر المالح في جنين ويجرف 120 دونما من أراضيها



كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين في الضفة الغربية وقامت بتجريف 120 دونما من أراضيها.



وقال رئيس مجلس القرية أحمد الخطيب لوكالة وفا الفلسطينية للأنباء: إن قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات اقتحمت القرية وجرفت 120 دونما من أراضيها ودمرت أحد شوارعها المعبدة تمهيدا للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع مستوطنة مقامة على أراضي القرية.



وتقتحم قوات الاحتلال البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وترتكب أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ