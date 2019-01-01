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بريطانيا:إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بمحطة للسكك الحديدية
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بريطانيا:إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بسكين بمحطة للسكك الحديدية
[01/يناير/2019] لندن – سبأ:

أصيب ثلاثة أشخاص في وقت متأخر من مساء الاثنين بعد أن تعرضوا لهجوم من قبل رجل مسلح بسكين في محطة للسكك الحديدية في مدينة مانشستر الانجليزية.

وأكدت الشرطة أن رجلًا وامرأة نقلا إلى المستشفى مصابين بــ "جروح سكين" بعد الهجوم، الذي وقع في محطة فيكتوريا بمانشستر، إلى الشمال من وسط المدينة.

وقالت الشرطة إن ضابط شرطة يخضع للعلاج أيضا بعد إصابته بطعنة سكين في الكتف، مضيفة أنها احتجزت رجلا.

وقال سام كلاك، وهو منتج إذاعي بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الذي كان في المحطة وقت وقوع الهجوم، في تغريدة عبر تويتر: "كنت قريبا جدًا من الشيء الأكثر رعبًا. قام رجل بطعن (أشخاص) في محطة مانشستر فيكتوريا على رصيف المحطة".

وأضاف: "كان (المهاجم) على بعد أقدام مني، وكنت على وشك القفز على القضبان، حيث كان المهاجم يحمل سكين مطبخ طويلا".

وتابع: "رأيت الشرطة تهرع نحوه وأن ما يتراوح بين ستة وسبعة ضباط شرطة سيطروا على الرجل بمساعدة صواعق كهربائية واستخدموا رذاذ الفلفل معه.

سبأ
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