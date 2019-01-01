المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية تستقيل من منصبها [01/يناير/2019] واشنطن-سبأ:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دانا وايت التي خضعت للتحقيقات بسبب معاملتها السيئة للموظفين العاملين تحت إمرتها استقالتها من منصبها.



ووفقا لقناة ان بي سي الأمريكية فقد “خضعت وايت للتحقيقات بعد أن قدم العديد من الموظفين العاملين تحت إمرتها شكاوي بأنها تجبرهم على قضاء بعض الطلبات الشخصية مثل شراء الجوارب وأخذ ملابسها من شركة التنظيف وحجز مواعيد لزيارة مصفف الشعر ومساعدتها في إنهاء أوراق خاصة بالقروض العقارية”.







وأعلنت وايت استقالتها بعد بضع ساعات من إرسال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس خطاب وداع إلى العاملين بالإدارة.



وأفاد مصدر عسكري بأن مساعدها تشارلز سامر سيقوم مؤقتا بمهام المتحدث باسم البنتاغون.



يذكر أن دانا وايت كانت تشغل منصب المتحدثة باسم البنتاغون منذ نيسان 2017.



وتشهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقالات متلاحقة على خلفيات متعددة من أبرزها الخلافات التي تعصف داخل الإدارة الأمريكية حول السياسات الداخلية والخارجية.

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