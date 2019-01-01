عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين القدس المحتلة-سبأ:



جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.



ونقلت وكالة معا الفلسطينية عن عباس قوله في كلمة له مساء أمس: “إن القدس ليست للبيع والشعب الفلسطيني لن يقبل أبدا ولن يسمح للرئيس الأمريكي أن يبيعها لإسرائيل.. هذا لن يحدث ولن نتخلى عن ذرة تراب من مدينة القدس التي ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”.



وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني سيستمر بالصمود والنضال للوصول إلى حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ووفق ما ذكرته تقارير إعلامية أن ما تسمى “صفقة القرن” تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ويراد بها حصر الفلسطينيين بأجزاء محدودة ومنزوعة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجعل القدس المحتلة خارج أي تسوية إضافة إلى إنهاء حق العودة مقابل آلية تعويض من قبل المجتمع الدولي.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ