عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تستهدف المزارعين في غزة واعتقالات بالضفة غزة – سبأ:

أطلقت قوات الاحتلالِ الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، النار صوب المزارعين وصيادي العصافير في كل من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.



وقالت وكالة أنباء /صفا/ الفلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت بالرصاص وقنابل الغاز المزارعين قرب بوابة "المطبق" شرقي مدينة رفح.



وأشارت إلى إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين؛ جراء تعرضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال نحوهم، شرقي مدينة رفح.



وذكرت أن جنود الاحتلال ترجلوا من جيباتٍ عسكريةٍ في محيط بوابة "المطبق" العسكرية، شرقي حي النهضة شرقي رفح، وباشروا بإطلاق النار وقنابل الغاز المُسيل للدموع تجاه المزارعين دون سابق إنذار؛ ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالاختناق.



ولفتت إلى أن المزارعون أضطروا لمغادرة أراضيهم خشية على حياتهم؛ فيما أكدوا أنهم يتعرضون في الأيام الأخيرة لإطلاق نار وقنابل غاز بشكل شبه يومي.



كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب صيادي العصافير شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، دون إصابات أيضا.



وتعمد قوات الاحتلال بشكل شبه يومي إلى استهداف المزارعين وصيادي العصافير ورعاة الأغنام وكل من يحاول الاقتراب من الشريط الحدودي الشرقي.



وفي تطور أمني أخر اعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بينهم طفل بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالضّفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية من البلدة باعتقال قوّات الاحتلال للطفل أحمد يوسف علقم، إضافة إلى المواطنين كاظم يوسف علقم وكرم يوسف اخليل بعد اقتحام منازلهم.



وجرى نقل المعتقلين إلى جهة مجهولة.

سبأ [01/يناير/2019]سبأ