ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 01 - يناير - 2019 الساعة 11:07:06ص
رئيس الثورية العليا: تصريح مدير برنامج الأغذية العالمي محاولة للتنصل من مسؤولية مواجهة خطر المجاعة
عبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عن الاستغراب والاستياء الشديد من تصريح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي لا ينسجم مع توجهات البرنامج.
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر وستبقى مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
النفط يسجل أول خسائر سنوية منذ 2015
أختتمت أسعار النفط العام على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع شهد خروج المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام .
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية تستقيل من منصبها
رومانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
قوات الاحتلال تستهدف المزارعين في غزة واعتقالات بالضفة
زعيم كوريا الشمالية يجدد بان موقفه من نزع السلاح النووي لم يتغير
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
زعيم كوريا الشمالية يجدد بان موقفه من نزع السلاح النووي لم يتغير
[01/يناير/2019] بيونج يانج - سبأ:

جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي بالكامل وتحسين العلاقات مع واشنطن وكوريا الجنوبية. مشيرا الى انه "سيضطر إلى اتخاذ "نهج جديد" إذا لم تنفذ الوﻻيات المتحدة وعودها .

وشدد كيم جونغ في كلمة بمناسبة العام الميلادي الجديد" بأن بلاده سوف تقوم باتخاذ إجراء من جانب واحد عن طريق الضغط بفرض عقوبات" ,وأوضح، أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء في المقابل.

وتابع، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.

ودعا كيم كوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية مع "القوى الخارجية" والتي تشمل استخدام أسلحة استراتيجية وطالب باستئناف المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت كوريا الشمالية أن قوتها النووية "كاملة"، وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها في المناطق النائية والجبلية، ويمكن استخدامها لإيواء الصواريخ الباليستية من أصناف مختلفة، يعتقد إنها قادرة على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية تستقيل من منصبها
رومانيا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى
الرئيس الفلسطيني:(صفقة القرن) لن تمر وستبقى القدس العاصمة الأبدية لفلسطين
قوات الاحتلال تستهدف المزارعين في غزة واعتقالات بالضفة
السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة  
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن اعتقال جاسوس امريكي في موسكو
النظام السوداني يقمع مظاهرة وسط الخرطوم وينشر قواته عشية ذكرى الإستقلال
وزير خارجية ايطاليا: العقوبات المفروضة على روسيا وإيران اداة إستثنائية
مقتل شخصين وإصابة 38 آخرين في تفجير قنبلة أمام متجر جنوب الفلبين
الأمن اللبناني يعلن توقيف 24 شخصاً اثناء هجرة بطريقة غير شرعية الى اوروبا
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على باقم بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2019، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by