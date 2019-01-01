زعيم كوريا الشمالية يجدد بان موقفه من نزع السلاح النووي لم يتغير



جدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي بالكامل وتحسين العلاقات مع واشنطن وكوريا الجنوبية. مشيرا الى انه "سيضطر إلى اتخاذ "نهج جديد" إذا لم تنفذ الوﻻيات المتحدة وعودها .



وشدد كيم جونغ في كلمة بمناسبة العام الميلادي الجديد" بأن بلاده سوف تقوم باتخاذ إجراء من جانب واحد عن طريق الضغط بفرض عقوبات" ,وأوضح، أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء في المقابل.



وتابع، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.



ودعا كيم كوريا الجنوبية وقف التدريبات العسكرية مع "القوى الخارجية" والتي تشمل استخدام أسلحة استراتيجية وطالب باستئناف المفاوضات متعددة الأطراف من أجل إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



وأعلنت كوريا الشمالية أن قوتها النووية "كاملة"، وأشارت تقارير إعلامية إلى وجود 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها في المناطق النائية والجبلية، ويمكن استخدامها لإيواء الصواريخ الباليستية من أصناف مختلفة، يعتقد إنها قادرة على ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

سبأ [01/يناير/2019] بيونج يانج - سبأ:سبأ