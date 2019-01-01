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  محلي
استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات في استهداف العدوان ومرتزقته لثلاث محافظات
[01/يناير/2019] محافظات - سبأ:

واصل طيران العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظتي صعدة وتعز ما أدى إلى استشهاد مواطنة وتدمير للممتلكات العامة والخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي السويق والمغرس بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة ، فيما قصف المرتزقة بأكثر من 20 قذيفة جنوب مدينة التحيتا.

وأشار المصدر إلى تحليق لطيران العدوان الحربي في أجواء مدينة الحديدة ، وقصف المرتزقة بقاذفات القنابل وأطلقوا أعيرة قناصة بإتجاه شمال المطار، كما قصفوا بالأسلحة الثقيلة والرشاشة باتجاه شرق شارع الخمسين ومن جهة 22 مايو إلى فندق الإتحاد والأحياء المجاورة له في 7 يوليو.

واستهدف مرتزقة العدوان بقذائف المدفعية مدينة الشباب، كما قصفوا بالمدفعية والعيارات الثقيلة والمتوسطة غرب جولة السفينة بمديرية الحالي ، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شمال شرق المدينة بشارع الـ90 .

وذكر المصدر أن المرتزقة قصفوا مدينة الدريهمي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي فوق أجواءها ، كما قصفوا بأكثر من عشر قذائف مدفعية وبمعدلات 12.7 و 14.5 مزارع وممتلكات المواطنين في مديرية الدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد المواطنة مسك علوان سعيد بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان في قرية العذير الأعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز.

وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أربع غارات على منطقتي شعبان وآل علي بمديرية رازح الحدودية، وثلاث غارات على مديرية باقم، واستهدف بغارة منزل مواطن بمنطقة طلان في مديرية حيدان ونفوق عدد من المواشي.

سبأ
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