SAADA, Yen. 1 (Saba) – The US-backed Saudi-led aggression coalition warplane launched on Monday three airstrikes on Baqim district in Saada province, a security official told Saba.

The three airstrikes targeted the citizens' houses and properties in separate areas in Baqim border district, added the official.

EM







Saba [01/يناير/2019]