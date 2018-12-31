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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 11:50:42م
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وزارة الخدمة تصدر تعميم بإيقاف حالات النقل الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة
[31/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميم لكافة وحدات الخدمة العامة بشأن إيقاف حالات النقل الوظيفي بين وحدات الخدمة العامة نهائيا بموجب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافة الوحدات والأجهزة والمؤسسات والمصالح العامة المركزية والمحلية التقيد بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن إيقاف النقل وعدم الرفع بأي خطابات أو مطالبات تخص حالات النقل من جهة إلى جهة بشكل نهائي.. مؤكدة أنه لن يتم النظر في أي مطالبات ترد إلى الوزارة بهذا الشأن.

سبـأ
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