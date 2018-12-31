محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة صنعاء تدشن غد حملة النظافة الرابعة 1-1 صنعاء - سبأ :

تدشن محافظة صنعاء يوم غد حملة النظافة الرابعة والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بمشاركة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية.



وأوضح محافظ صنعاء رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة حنين محمد قطينة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي تنفذ تحت شعار "بالنظافة.. نزرع بسمة ليمن أجمل" تهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النظافة .



ولفت إلى أن الحملة تعد الرابعة التي يتم تنفيذها بالمحافظة في 1-1 من كل عام .. داعيا أبناء المحافظة والمكاتب التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني التفاعل مع الحملة بما يكفل انجاحها.



فيما أكد المدير التنفيذي للصندوق عنتر محمد استكمال التجهيزات لتنفيذ الحملة .. مبينا أن الحملة التي تستهدف مركز المحافظة ومديريات الطوق سيشارك في تنفيذها أكثر من 600 عامل نظافة.

سبـأ [31/ديسمبر/2018]سبـأ