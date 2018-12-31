محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة النقل البري تناقش آلية إعداد لائحة تنظيمية للنقل الحضري صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اليوم برئاسة رئيس الهيئة وليد الوادعي ، آلية إعداد لائحة تنظيمية للنقل الحضري.



واستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلي عن السلطة المحلية بالامانة والادارة العامة للمرور ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبدالرقيب الحمزي، التشريعات والقوانين الخاصة بالنقل البري والسلطة المحلية وادارة المرور فيما يخص النقل الحضري.

وفي الاجتماع أكد رئيس الهيئة اهمية التنسيق بين الهيئة والسلطة المحلية وإدارة المرور في مجال النقل الحضري للخروج برؤى متطابقة تعمل على انشاء لائحة تنظيمية للنقل الحضري.



ولفت الوادعي الى استعداد الهيئة التعاون مع السلطة المحلية وادراة المرور في إعداد لائحة موحدة للنقل الحضري بما يسهم في تعزيز وتطوير مختلف مجالات النقل البري بالمحافظات .



وكلف رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري إعداد لائحة تنظيمية للنقل الحضري وعرضها في الاجتماع القادم.

سبـأ [31/ديسمبر/2018]سبـأ