محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية المساعد يؤكد أهمية حملة ترقيم وسائل النقل لسد الثغرات الأمنية صنعاء - سبأ :

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع العمليات العميد علي حسين الحوثي، أهمية حملة ترقيم وسائل النقل والدراجات النارية غير المرقمة التي تدشنها وزارة الداخلية الأربعاء القادم، لسد الثغرات الأمنية.



وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات العميد علي حسين الحوثي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية ونظرا لأهمية إقفال الثغرات الأمنية الناتجة عن استمرار انتشار وسائل النقل والدرجات النارية غير المرقمة وتنفيذا لقانون المرور وما تنص عليه القوانين واللوائح المعتمدة.



وقال" هناك أهداف أمنية للحملة أبرزها إقفال الثغرات الأمنية حتى لا نضطر لتقييد أي قضية ضد مجهول بسبب وسائل النقل غير المرقمة سواء كانت الدراجات النارية أو السيارات ووسائل النقل بكافة أنواعها".



وأشار وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع العمليات إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لمواد قانون المرور التي وضعت لضبط الاختلالات والحد والتقليل من الحوادث المرورية وتسهيل حركة المرور لكافة مستخدمي الطريق.. معبرا عن الثقة في تعاون المواطنين وتفهمهم لأهمية هذه الخطوة الأمنية.



ودعا كافة مالكي وسائل النقل والدرجات النارية غير المرقمة إلى المسارعة لتسجيل وسائلهم .. مؤكدا أن وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك حرصتا على اعتماد إجراءات ميسرة وتكاليف مخفضة نظرا للظروف التي يمر بها الشعب اليمني جراء العدوان بقيادة أمريكا وأدواتها في المنطقة.

سبـأ [31/ديسمبر/2018]سبـأ