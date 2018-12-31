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العون المباشر تفتتح مشروعي مياه بذمار يوفران المياه لعشرة آلاف نسمة
[31/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

افتتحت جمعية العون المباشر مكتب اليمن مشروعي مياه بمديرية المنار محافظة ذمار بتمويل جمعية العون المباشر بالتعاون مع متبرعي Q8pingليلة 27 رمضان ويستفيد منهما عشرة آلاف نسمة.

وذكرت مديرة مكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن تحسين قدرة الأسر على الحصول على مصادر مياه آمنة جزء رئيسي من جهود العون المباشر في مجال التنمية باليمن، خاصة مع وجود نحو 16 مليون شخص يعانون من قلة الخدمات المائية.

وأفادت أن المياه الملوثة تسبب تفشي عدداً من الأمراض والأوبئة التي يؤدي بعضها إلى الوفاة فضلا عن عواقب بعيدة المدى على التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت العسعوسي أن المشاريع المنفذة ستسهم في تخفيف معاناة السكان الذين يشكون شحة المياه وتلوثها وتؤمن لهم المياه النظيفة لأغراض الطعام والنظافة والشرب بحيث يمكنهم استغلال أوقاتهم التي كانوا يقضونها في البحث عن المياه وجلبها من الأماكن البعيدة، في الأنشطة الأخرى.

وأشارت إلى ماتعانيه منطقة حمام علي في مديرية المنار من ندرة في مصادر مياه الشرب حتى جاءت العون المباشر لتنفيذ هذين المشروعين ضمن حملة العشر الأواخر "ليلة 27 رمضان" المخصصة تبرعاتها لمشروع سقيا مياه اليمن.

وعبرت العسعوسي عن الشكر لكافة المساهمين في تنفيذ وتمويل المشاريع وتسهيل مهام فريق العون المباشر .. داعية المانحين والمتبرعين إلى توفير الدعم الكافي لمشاريع المياه في اليمن.

من جهته أوضح منسق مشاريع المياه لدى العون المباشر المهندس أحمد وهاب أن عدد المستفيدين من مشروعي مياه حمام علي عشرة آلاف نسمة .

وبين ان المشروعين تكونا من تشييد خزانين أرضيين مسلحين بسعات مختلفة (100 – 25 م3) ، استكمال وتأهيل شبكة الأنابيب مع الملحقات والقطع الخاصة والأعمال المدنية، بناء غرفة ضح فوق البئر (5×4م) ، توريد وتركيب وحدة ضخ غاطسة مع ملحقاتها، محطة معالجة بالتناضح العكسي، انشاء غرفة لمحطة المعالجة ، أعمال بيارات لتصريف المياه العادمة من المحطة، منظومة تشغيل بالطاقة الشمسية، منهال حنفيات شاملة للأعمال وتشييد مقر جمعية المستفيدين.

وأشار المهندس وهاب إلى أن المشروعين نفذا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة مشاريع مياه الريف والسلطة المحلية في المحافظة.

سبـأ
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