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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:33:57م
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
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قبائل سحار بصعدة تؤكد النفير العام في مواجهة العدوان
[31/ديسمبر/2018]
صعدة - سبأ :

جددت قبائل مديرية سحار بمحافظة صعدة النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي.


واستنكر المشاركون في لقاء قبلي عقد اليوم أن تحالف العدوان، استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة .

وأشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته، في الوقت الذي تم إعادة إنتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة وفقا لاتفاق السويد، قوبل ذلك بتصعيد عسكري وقصف مكثف، في إنتهاك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأكد أبناء سحان الاستمرار في دعم المرابطين في الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .

سبـأ
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