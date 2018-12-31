محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل سحار بصعدة تؤكد النفير العام في مواجهة العدوان صعدة - سبأ :

جددت قبائل مديرية سحار بمحافظة صعدة النفير العام لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي.



واستنكر المشاركون في لقاء قبلي عقد اليوم أن تحالف العدوان، استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة .



وأشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته، في الوقت الذي تم إعادة إنتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة وفقا لاتفاق السويد، قوبل ذلك بتصعيد عسكري وقصف مكثف، في إنتهاك الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.



وأكد أبناء سحان الاستمرار في دعم المرابطين في الجبهات بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .

سبـأ [31/ديسمبر/2018]سبـأ