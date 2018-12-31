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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 09:33:57م
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مناقشة الجوانب المتعلقة بتدشين حملة النظافة 1 / 1 بصنعاء
[31/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير الإعلام ضيف الله الشامي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء حنين قطينة، الجوانب المتعلقة بتدشين حملة النظافة 1-1.


وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري ومدير صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة محمد عبد الرحمن شرف الدين إلى دور وسائل الإعلام ومشاركتها الفاعلة في إبراز حملة 1 / 1 عبر الفلاشات التثقيفية والتوعوية بما يكفل إنجاح الحملة.

وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال جعل النظافة سلوك حضاري على مدار العام.

سبـأ
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