[31/ديسمبر/2018]
صنعاء - سبأ :
ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم وزير الإعلام ضيف الله الشامي وأمين العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء حنين قطينة، الجوانب المتعلقة بتدشين حملة النظافة 1-1.
وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري ومدير صندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة محمد عبد الرحمن شرف الدين إلى دور وسائل الإعلام ومشاركتها الفاعلة في إبراز حملة 1 / 1 عبر الفلاشات التثقيفية والتوعوية بما يكفل إنجاح الحملة.
وأكد اللقاء أهمية تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتعزيز الوعي المجتمعي من خلال جعل النظافة سلوك حضاري على مدار العام.
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