[31/ديسمبر/2018]
صعدة - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، سبل معالجة مشكلة الازدحام المروري بمدينة صعدة.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير أمن المحافظة ومدراء مكاتب النقل والأشغال والتحسين والمرور، أسباب الإزدحام المروري بمدينة صعدة ومحيطها وأبرزها البسطات في الشوارع والجولات الرئيسية بالمدينة .
وتطرق الاجتماع إلى الجوانب ذات الصلة بالإزدحام ومنها النزوح من المديريات الحدودية وخارج المحافظة جراء العدوان وما تعرضوا له من قصف مكثف أجبر أغلبهم على النزوح.
وتم الاتفاق على آلية عمل مشتركة للتخفيف من الازدحام وتنظيم حركة السير وأماكن الأسواق والبسطات المتنقلة والثابتة.
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