أمين العاصمة يدعو الجميع إلى المشاركة الفاعلة في حملة النظافة 1/1

صنعاء - سبأ :

دعا أمين العاصمة حمود محمد عُباد، سكان العاصمة صنعاء ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية، إلى المشاركة الفاعلة في حملة النظافة 1/1 التي تدشن غدا الثلاثاء.



وأكد أمين العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أهمية تعزيز الشراكة الرسمية والشعبية في إنجاح الحملة التي تنفذ تحت شعار "2019 عام النظافة والتنمية" وتستمر أنشطتها على مدار العام في مختلف مديريات الأمانة لما من شأنه الحفاظ على النظافة.



وأشار إلى أن 2019م سيكون عاما للتنمية في كافة المجالات والقطاعات وستشهد مديريات الأمانة مشاريع تطويرية في الخدمات الأساسية، بما في ذلك استكمال توصيل شبكات الصرف الصحي والمياه والنظافة وأعمال الإنارة والترميم والصيانة.



ولفت إلى أن حملة 1/1 يوم غد، تعد تدشينا للمشاريع الخدمية والتنموية بأمانة العاصمة، من خلال السلطة المحلية وقطاعاتها ومكاتبها .

[31/ديسمبر/2018]سبـأ