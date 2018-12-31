مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي

صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم ، برئاسة رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي، الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي وآلية تنظيمها وتطويرها.



وأستعرض الاجتماع الذي حضره ممثلي شركات التأمين في اليمن،الرؤى الموحدة للتأمين وفقا للقوانين والأنظمة المعترف بها دوليا وبما لا يتعارض مع القوانين الوطنية .

وفي الاجتماع أكد رئيس الهيئة على ضرورة وضع آلية موحدة تضمن نجاح عمل شركات التأمين في اليمن ، وبما يسهم في تطوير عملية النقل في مختلف محافظات الجمهورية .



وأشار إلى أهمية إنشاء إدارة خاصة بالتأمين في الهيئة للتنسيق وتنظم عملية التأمين مابين شركات التأمين وشركات النقل الجماعي ونقل البضائع .



ووجه الوادعي بصياغة رسالة للاتحاد اليمني للتأمين من أجل عقد اجتماع خلال شهر يناير القادم من أجل وضع الخطوط العريضة لرؤية التأمين المشترك.

[31/ديسمبر/2018]سبـأ