محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة صعدة - سبأ :

دشنت بمراكز النهضة والوحدة وكهلان بمديرية صعدة اليوم مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية لشهر ديسمبر 2018م.



يستهدف المشروع بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي توزيع أكثر من 86 ألف حالة من الأسر النازحة والأشد فقرا في 12 مديرية عبر 210 مراكز توزيع .



وفي التدشين الذي حضره مدير المتابعة والتقييم بالمشروع يحيى صلح وممثلين عن برنامج الأغذية العالمي ومسئول التغذية المدرسية بمحافظة صعدة زيد حجر.. أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أن تفاقم الأوضاع الإنسانية ضاعف من الحاجة للغذاء والدواء.



وأشار إلى أهمية زيادة الكمية لمحافظة صعدة المنكوبة جراء استهداف الممتلكات العامة والخاصة بصورة متعمدة من قبل تحالف العدوان السعودي الأمريكي، ما أدى لفقدان أبناء المحافظة مصادر أرزاقهم .



وثمن جهود الإدارة العامة للتغذية المدرسية وبرنامج الأغذية العالمي في توزيع الحالات الغذائية للأسر النازحة والأسر الأشد فقرا في مختلف المحافظات ومنها محافظة صعدة واستهداف الأسر النازحة من محافظة الحديدة.



وأشاد محافظ صعدة بدور قيادة مشروع التغذية المدرسية في المتابعة المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى المستحقين .. لافتا إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضها العدوان، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية منذ ما يقارب أربع سنوات وتصعيد العدوان على محافظة الحديدة وقطع الطرق تضاعفت معاناة الأسر، وتحتاج للغذاء والدواء.



من جانبه أشار مدير المتابعة والتقييم بالمشروع يحيى صلح إلى حرص المشروع على توزيع الكمية المتوفرة على الأسر المحتاجة.



ولفت إلى أن كل أسرة استلمت كيس ونصف دقيق وعلبتين زيت وعشرة كيلو عدس وكيس ملح .. مبينا أن هناك لجان مركزية تشرف على عملية التوزيع بالمديرية وكذا لجان محلية في كافة مراكز التوزيع .

















سبـأ [31/ديسمبر/2018]سبـأ