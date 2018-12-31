السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة [31/ديسمبر/2018] شنغهاي – سبأ:

أصدرت السلطات الصينية اليوم تحذيراً من عاصفة ثلجية في أنحاء البلاد مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي أدى إلى إغلاق بعض خطوط السكك الحديدية والطرق وإلغاء بعض الرحلات الجوية.



وأطلق مركز الأرصاد الوطني تحذيرا باللون الأزرق مع اقتراب عواصف ثلجية شديدة من مناطق في أقاليم تشجيانغ وجيانغشي وآنهوي وهونان في شرق وجنوب البلاد.



وتسببت درجات الحرارة التي تصل لمستوى التجمد، والثلوج الكثيفة في تعطل خطوط السكك الحديدية التي تربط إقليم هونان في الجنوب بمركزي التصنيع قوانغتشو وشنتشن.



واستيقظ عمال قطارات الأنفاق قبل الفجر في إقليم هوبي القريب لإزالة الثلوج أملاً في بقاء الخدمة مفتوحة خاصة في ظل تعليق الرحلات الجوية بين مدينتي تشانغشا وووهان صباح يوم الأحد لكنها استؤنفت في وقت لاحق .



ووفقاً للمركز فإن العاصفة ستضرب الكثير من المناطق يوم الاثنين قبل أن تهدأ مع بداية العام الجديد.



ويعد الإنذار باللون الأزرق أول درجة على نظام التحذير المناخي المكون من أربعة ألوان.

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