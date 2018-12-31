ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:56:11م
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة  
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
[31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع اليوم بصنعاء ضم وزراء النقل زكريا الشامي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي بما يتواكب مع التطورات الحديثة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي والوكيل المساعد لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني محمد الشريف ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى الجوانب التطويرية لاستيعاب عدد أكبر من الطائرات بمطار صنعاء بمختلف أحجامها.

وفي الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية العمل المشترك لإنجاح المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.. وقال "مطار صنعاء الدولي في جهوزية تامة في مختلف الجوانب الفنية والمهنية والإدارية لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية".

وبين الوزير الشامي أن الاستحداثات التي ستتم في مطار صنعاء بالتعاون مع وزارة الإشغال تهدف إلى تطوير وتوسيع القدرة الاستيعابية للطائرات خاصة الطائرة الكبيرة.

وأشار إلى أن التطوير والتحديث في البنية التحتية لمطار صنعاء الدولي سيسهم في توسيع النشاط التشغيلي والقوة الاستيعابية للمطار من حيث الأعداد والأحجام للطائرات.

فيما أبدى وزير الأشغال العامة والطرق استعداد الوزارة وصندوق صيانة الطرق تقديم كافة المساعدات والاستشارات الخاصة في تطوير البنى التحتية للمطار بما يتواكب مع التطورات الحديثة.

وأشار الوزير مطلق إلى أن وزارة الأشغال تعمل في كافة المجالات التطويرية بكوادر يمنية مؤهلة تأهيل علمي وفني.

يذكر أن مطار صنعاء الدولي استقبل أمس طائرة بوينج كبيرة تحمل أكثر من360 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الأمم المتحدة، وقد أشاد طاقم الطائرة بجهوزية مطار صنعاء الدولي في كافة الجوانب الفنية والمهنية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
مناقشة سير العمل بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة
الدكتور الترب يفتتح المعرض الفني التشكيلي في بيت السلام اليمني
وقفة في الخبت بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقاته
تنفيذي حجة يدين محاولة اغتيال وكيل المحافظة الدكتور الحمزي 
مناقشة دور المجتمع بمديرية ريدة في التحشيد للجبهات
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية نهم
اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش آلية تطوير العملية التعليمية بكليات المجتمع (مصحح)

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by