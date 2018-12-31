وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي [31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع اليوم بصنعاء ضم وزراء النقل زكريا الشامي والأشغال العامة والطرق غالب مطلق والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار، آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي بما يتواكب مع التطورات الحديثة.



وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي والوكيل المساعد لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني محمد الشريف ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، إلى الجوانب التطويرية لاستيعاب عدد أكبر من الطائرات بمطار صنعاء بمختلف أحجامها.



وفي الاجتماع أكد وزير النقل على أهمية العمل المشترك لإنجاح المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.. وقال "مطار صنعاء الدولي في جهوزية تامة في مختلف الجوانب الفنية والمهنية والإدارية لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية".



وبين الوزير الشامي أن الاستحداثات التي ستتم في مطار صنعاء بالتعاون مع وزارة الإشغال تهدف إلى تطوير وتوسيع القدرة الاستيعابية للطائرات خاصة الطائرة الكبيرة.



وأشار إلى أن التطوير والتحديث في البنية التحتية لمطار صنعاء الدولي سيسهم في توسيع النشاط التشغيلي والقوة الاستيعابية للمطار من حيث الأعداد والأحجام للطائرات.



فيما أبدى وزير الأشغال العامة والطرق استعداد الوزارة وصندوق صيانة الطرق تقديم كافة المساعدات والاستشارات الخاصة في تطوير البنى التحتية للمطار بما يتواكب مع التطورات الحديثة.



وأشار الوزير مطلق إلى أن وزارة الأشغال تعمل في كافة المجالات التطويرية بكوادر يمنية مؤهلة تأهيل علمي وفني.



يذكر أن مطار صنعاء الدولي استقبل أمس طائرة بوينج كبيرة تحمل أكثر من360 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من الأمم المتحدة، وقد أشاد طاقم الطائرة بجهوزية مطار صنعاء الدولي في كافة الجوانب الفنية والمهنية.

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