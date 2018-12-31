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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:56:11م
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
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  عربي ودولي
جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن اعتقال جاسوس امريكي في موسكو
[31/ديسمبر/2018] موسكو – سبأ:
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) اليوم الاثنين عن احتجاز جاسوس امريكي في موسكو.

وذكر الجهاز الروسي ان الأمريكي بول ويلان تم اعتقاله في موسكو أثناء تنفيذه نشاطاً تجسسياً، وتم فتح قضية جنائية بحقه.

وأصدر الجهاز الأمني بياناً أكد فيه توقيف الأمريكي "أثناء قيامه بعمل تجسس".

وأضاف أنه بدأ ملاحقته جنائياً بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الروسي، الذي ينص على عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن.

ويأتي توقيف الأمريكي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب، بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولاً غربية باستخدام قضايا تجسس بهدف إضعاف روسيا التي تتزايد قوة.

وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو عقوبات على خلفية النزاع في أوكرانيا.
سبأ
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