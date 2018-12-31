جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن اعتقال جاسوس امريكي في موسكو [31/ديسمبر/2018] موسكو – سبأ:

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) اليوم الاثنين عن احتجاز جاسوس امريكي في موسكو.



وذكر الجهاز الروسي ان الأمريكي بول ويلان تم اعتقاله في موسكو أثناء تنفيذه نشاطاً تجسسياً، وتم فتح قضية جنائية بحقه.



وأصدر الجهاز الأمني بياناً أكد فيه توقيف الأمريكي "أثناء قيامه بعمل تجسس".



وأضاف أنه بدأ ملاحقته جنائياً بموجب المادة 276 من قانون العقوبات الروسي، الذي ينص على عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن.



ويأتي توقيف الأمريكي في وقت تواجه روسيا قضايا تجسس مع الغرب، بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دولاً غربية باستخدام قضايا تجسس بهدف إضعاف روسيا التي تتزايد قوة.



وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا على موسكو عقوبات على خلفية النزاع في أوكرانيا.

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