النظام السوداني يقمع مظاهرة وسط الخرطوم وينشر قواته عشية ذكرى الإستقلال [31/ديسمبر/2018] الخرطوم – سبأ:

قمعت قوات النظام السوداني تظاهرة وسط العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين في وقت عزز فيه قوات أمن النظام من وجودها في المواقع الرئيسية في العاصمة بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.



وذكرت وكالة انباء رويترز ان أفراد أمن النظام وقفوا فوق أسطح المباني وسط العاصمة، فيما تمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية.



وتشهد العديد من المدن السودانية احتجاجات شعبية منذ أكثر من 10 أيام، تنديداً بالغلاء الفاحش، خاصة في أسعار المواد الأساسية في البلاد، وانخفاض قيمة العملة السودانية، وندرة الكثير من السلع في بعض المدن، من بينها العاصمة الخرطوم.



ودفعت هذه الاوضاع مختلف شرائح المجتمع السوداني للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على نظام عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989م.

سبأ