وزير خارجية ايطاليا: العقوبات المفروضة على روسيا وإيران اداة إستثنائية [31/ديسمبر/2018] روما – سبأ:

إعتبر وزير الخارجية الايطالي إينزو ميلانيزي نظام العقوبات كتلك المفروضة على روسيا وإيران اداة استثنائية .. مشدداً على أنه “يتعين دائماً الحفاظ على الحوار وتفضيله من أجل التوصل إلى حلول صالحة”.



ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن ميلانيزي قوله عشية زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة ان “إيران شريك رئيسي لإيطاليا وليس اليوم.. نعتقد أنه يجب الحفاظ دائماً على قنوات الحوار”.



واضاف “نحن أعضاء مخلصون في التحالف الأطلسي ونفهم أن ذلك يتطلب التزامات.. ومع ذلك، يجب أن تظل العقوبات المفروضة على الدول أداة استثنائية تهدف إلى تحقيق أهداف تتوافق مع القواعد الدولية" .. مشيراً "سأتحدث مع حلفائنا الأمريكيين عن هذا الموضوع أيضاً”.



وردأ على سؤال بشأن العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وفيما إذا كانت ستبقى طوال عام 2019م، قال وزير الخارجية الايطالي "إنه من الضروري التفاوض والابقاء على الحوار، حتى بشأن الصراعات التي نشأت بعد زوال الاتحاد السوفييتي”.



وأضاف “نحن ندعم إتفاقية مينسك ومن شأن العقوبات أن تكون حافزاً مؤقتاً لتنفيذ هذه الاتفاقية".

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