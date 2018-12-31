مناقشة سير العمل بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة [31/ديسمبر/2018] عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان، سير العمل بالمستشفى ومستوى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.



واستعرض الاجتماع بحضور أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، ضم مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الحوثي ومدير عام المستشفى الدكتور هادي الحمزي ومدير مستشفى22 مايو الدكتور عبد الغني فارس، أوضاع المستشفى والمرافق الصحية التابعة له والصعوبات التي يواجهها جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للأمومة والطفولة.



وأكد محافظ عمران أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق بين مكتب الصحة وكذا المستشفيات والمرافق الطبية لتوفير الرعاية الصحية وتخفيف معاناة المواطنين.



وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات والمنظمات لدعم الجهود الصحية بما يضمن تحسين أداء القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية بصورة أفضل.



من جانبه أشار مدراء مكتب الصحة ومستشفى عمران للأمومة ومستشفى 22 مايو إلى حاجة القطاع الصحي لاعتماد موازنات تشغيلية ورفده بكوادر مؤهلة وتجهيزات حديثة، بما يكفل تطوير العمل وتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين.



وكان محافظ المحافظة تفقد سير العمل في عدد من أقسام المستشفى، واستمع خلال زيارته لقسمي الحضانة وسوء التغذية إلى أهم احتياجاتهما.

سبأ