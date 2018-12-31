الدكتور الترب يفتتح المعرض الفني التشكيلي في بيت السلام اليمني [31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

افتتح مستشار رئاسة الجمهورية البرفيسور عبد العزيز الترب اليوم بصنعاء المعرض الفني التشكيلي المفتوح الذي نظمه بيت السلام اليمني بالتعاون مع منظمة ترس الديمقراطية للتنمية.



وفي الافتتاح الذي حضره وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي ووزيرة الدولة رضيه عبد الله، أشاد مستشار رئاسة الجمهورية بجهود القائمين على هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى تطوير قدرات الشباب في المجالات الثقافية والسياسية وغيرها.



وأكد على ضرورة الاستمرار في إقامة الأنشطة الشبابية والعمل بالمتاح في ظل الظروف التي تمر يمر بها الوطن جراء العدوان .. متمنيا أن يكون 2019 م عام الأمن والسلام للشعب اليمني.



فيما أشارت مسؤولة المشاريع في بيت السلام اليمني عبير الصبري والمدربة عائشة الربوعي إلى أن المعرض يضم 200 لوحة توزعت بين الرسم بالألوان على الالكيشات والورق والمخمل والألوان الزيتية على القماش قام برسمها 700 طالبا وطالبة يمثلون ثلاث جامعات.

سبأ