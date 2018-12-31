وقفة في الخبت بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقاته [31/ديسمبر/2018] المحويت - سبأ:

نظمت بمديرية الخبت محافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بجرائم العدوان وإستمرار خروقاته.



وفي الوقفة التي شارك فيها وكيل المحافظة صادق فروان وعدد من المشائخ ووجهاء المديرية .. أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب المرابطين في التصدي لخروقات قوي العدوان وإفشال زحوفاتهم .. مباركين انتصارات الجيش واللجان الشعبية بمختلف الجبهات.



وطالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل المسؤولية إزاء تصعيد العدوان ومرتزقته وإدانة خروقاته لإتفاق مشاورات السويد.



ودعت كلمات المشاركين إلي تنظيم الفعاليات الاحتجاجية لإدانة خروقات العدوان في الحديدة وارتكاب جرائم ممنهجة في مختلف المحافظات.



كما دعا مسئولو ومشائخ ووجهاء وأبناء مديرية الخبت أعضاء مجلس النواب المساندين للعدوان والمغرر بهم الاستفادة من قرار العفو العام والعودة لجادة الصواب وعدم الاستمرار في الانخراط مع قوى العدوان.



وأكدت الوقفة في بيان صادر عنها استمرار صمود وتلاحم أبناء مديرية الخبت ودعمهم للمرابطين في الجبهات للتصدي لقوي العدوان وتطهير البلاد من دنسهم.

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