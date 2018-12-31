تنفيذي حجة يدين محاولة اغتيال وكيل المحافظة الدكتور الحمزي [31/ديسمبر/2018] حجة - سبأ:

أدان المكتب التنفيذي بمحافظة حجة في إجتماعه اليوم محاولة الاغتيال التي تعرض لها وكيل المحافظة الدكتور طه الحمزي .. مطالبا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة ليناولوا جزائهم الرادع.



وناقش المكتب بحضور مشرف المحافظة نائف أبو خرفشة ووكلاء المحافظة محمد القيسي وإسماعيل المهيم ومحمد القاضي وعادل شلي وصادق الادبعي، التحضيرات لأحياء الذكرى السنوية لأسبوع الشهيد بعموم مديريات المحافظة ..مؤكدا أهمية إحياء هذه الذكرى بما يليق بتضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن وامنه واستقراره.



وفي الاجتماع أشار مشرف المحافظة إلى أهمية إعداد برنامج الفعاليات الخاصة بأسبوع الشهيد من قبل اللجنة المكلفة.



وأكد أهمية أن يتضمن البرنامج أنشطة تعود بالنفع على أسر الشهداء وتخفيف معاناتها من خلال تقديم السلال الغذائية والاطلاع على احتياجاتها عرفاناً لمن بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.



وكان الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المكاتب التنفيذية والأمنية قد ناقش التقارير الختامية للمكاتب التنفيذية للعام 2018م والرؤية المستقبلية للعام 2019م واقر تشكيل لجنة لمتابعة مخرجاته.

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