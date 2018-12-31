مناقشة دور المجتمع بمديرية ريدة في التحشيد للجبهات [31/ديسمبر/2018] عمران - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ضم عدد من وجهاء عزلة حمدة مديرية ريدة بالمحافظة، دور المجتمع في التحشيد للجبهات والتعبئة العامة.



واستعراض اللقاء مستوى التعاون بين الأجهزة الامنية والشخصيات الاجتماعية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وحل الخلافات الداخلية للتفرغ للعدو الخارجي.



واكد اللقاء ضرورة استمرار التحشيد للجبهات لمواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته في جبهات الساحل واختراقاتهم المتواصلة لاتفاق السويد وعدم التزامهم بتنفيذ البنود الخاصة بالانسحاب من المناطق المتفق عليها.



وأكد المحافظ جعمان أهمية بذل المزيد من الجهود لرفد الجبهات بالرجال والعتاد، مثمنا دور قيادة المجلس المحلي والمشائخ والأعيان بمديرية ريدة في مواجهة العدوان .



وشدد المحافظ جعمان على أهمية الاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي.



واكد الحرص على توفير احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة.



فيما أشار وجهاء واعيان حمدة إلى استعداد أبناء ريدة بذل المزيد من الجهود في سبيل الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات بالرجال والعتاد، مؤكدين وقوفهم الى جانب الأجهزة الأمنية في الحفاظ على امن واستقرار، والمساهمة في حل القضايا والإشكاليات الاجتماعية.

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