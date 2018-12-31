رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري [31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.



وجرى تناول الانجازات التي حققتها الوزارة ومؤسساتها الإيرادية خلال السنة الحالية لفائدة مواجهة الالتزامات الطارئة والحتمية والتخفيف من معاناة موظفي الجهاز الإداري للدولة.



وقدم الدكتور مقبولي، خلاصة لأهم الانجازات التي حققتها الوزارة منها تحقيق إيرادات بالزيادة عن السنة الماضية 2017م وتسديد عدد من ديون المالية لدى الغير وبالمقابل تسديد المالية أكثر من 150 مليار ريال للغير، بخلاف تحقيق نمو في الإيرادات الضريبية والجمركية وتزويد البنك المركزي بالسيولة المطلوبة.



ولفت إلى أن هناك توقعات تضمنتها خطة الوزارة بتحقيق إيرادات مرتفعة خلال السنة المقبلة 2019م .. مبينا أن الوزارة رغم الالتزامات والصعوبات الماثلة أمامها استطاعت صرف ثلاث مرتبات بواقع نصف مرتب شهريا أثناء السنة الحالية .



ونوه نائب رئيس الوزراء وزير المالية بالتحسن الذي شهدته عملية تحصيل ضرائب القات وريع العقار إلى جانب ارتفاع في النشاط الصناعي والزراعي .. مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من تنفيذ الربط الشبكي لمكاتب المالية في أربع محافظات في الوقت الذي تجرى فيه عملية التأهيل لربط بقية المحافظات بهذا النظام الآلي الذي يأتي ضمن برنامج الوزارة لأتمتة العمل المالي .



وتطرق إلى سير عملية الترقيم الجمركي للسيارات والدراجات النارية وحجم الإعفاءات الممنوحة خلال هذه الفترة.



وقد أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمختلف المهام التي تنجزها وزارة المالية والمؤسسات التابعة لها في هذا الظرف الاستثنائي الصعب .



ونوه بمستوى الأداء العام للوزارة خلال السنة الراهنة وما تضمنته خطتها من توجه جاد لتنمية مستوى الإيرادات العامة للسنة المقبلة 2019م.



ودعا المواطنين المعنيين إلى المبادرة بترقيم سيارتهم والاستفادة من الإعفاءات الجمركية في هذه المدة .. لافتا إلى أن كل من سيتأخر عن جمركة سيارته في هذه الأيام سيفوت على نفسه الاستفادة من الإعفاءات الكبيرة ولاحقا ستكون سيارته عرضة للحجز من قبل الأجهزة الأمنية والشرطوية والضبط الجمركي .



وفي سياق متصل ناقش رئيس الوزراء اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية ومدير دائرة التقاعد العسكرية العميد عبدالله الكبودي، الجوانب المتصلة بمعاشات المتقاعدين العسكريين والمعالجات اللازمة لصرفها أسوة بأمثالهم المدنيين .



وأوضح الكبودي المعاناة الكبيرة التي يمر بها المتقاعدين العسكريين بسبب انقطاع معاشاتهم التقاعدية طيلة الفترة المنصرمة .. مشيرا إلى الإشكاليات القائمة التي تحول دون صرف حقوقهم وأهمية تضافر الجهود لمعالجتها وتوفير الموارد في حدود الإمكانيات المتاحة.



وأكد رئيس الوزراء تفهمه لحجم معاناة المتقاعدين الذين قدموا الشيء الكثير لوطنهم خلال العقود الماضية .. لافتا إلى أن الحكومة ستعمل ما في وسعها لمعالجة الإشكاليات التي تحول دون صرف معاشاتهم والنظر في الآلية المناسبة التي تكفل انتظامها.



إلى ذلك التقي رئيس الوزراء بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية، اليوم مدير كلية الشرطة العميد هاجس صالح الذي أطلعه على أوضاع الأكاديمية وسير إجراءات القبول والدراسة فيها.



وأوضح العميد صالح، الإنساق العلمية التي تدرسها الأكاديمية وجوانب تأهيلها للكوادر الأمنية والشرطوية بما يخدم خطة الانتشار الأمني وكذا تفعيل عمل أقسام الشرطة في أمانة العاصمة والمحافظات .. موضحا أهمية إسناد الكلية لمواصلة مهامها التعليمية والتأهيلية.

سبأ