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تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية نهم
[31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد مدير مكتب التربية بمديرية نهم محافظة صنعاء حزام النعيمي اليوم سير امتحانات النصف الدراسي الأول بمدارس المديرية.
واطلع على مستوى انضباط الكادر التعليمي والطلاب.. مؤكدا على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.
وأشاد النعيمي بحرص المعلمين والطلاب على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان.. منوها باهتمام مدير مكتب التربية بالمحافظة وحرصه على معالجة الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية بالمديرية.
سبأ