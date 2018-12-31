ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:56:11م
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة  
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش آلية تطوير العملية التعليمية بكليات المجتمع (مصحح)
[31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس عمداء كليات المجتمع الخاصة اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد على محسن، آلية تطوير العملية التعليمية بالكليات الخاصة.



 واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل وعمداء كليات المجتمع الخاصة, ما تم انجازه بمشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع والتصورات المستقبلية للمشروع.



وتطرق الاجتماع إلى سير عمل التنسيق والقبول والطاقة الإستيعابية للكليات الخاصة, بالإضافة إلى معالجة أوضاع النازحين من كليات المجتمع بمحافظة الحديدة والمحافظات الجنوبية إجراء مقاصصة لهم بالكليات الأخرى.



واطلع الاجتماع على مستوى الأداء بالكليات والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية والمتطلبات والاحتياجات التي من شأنها تطوير العمل وتحسين الأداء.



وأكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على توفير متطلبات واحتياجات كليات المجتمع الخاصة في ضوء الإمكانيات المتاحة نظرا للظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان, وبما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية بالكليات الخاصة.



وشدد على ضرورة استكمال مشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع وإمكانية رفع الطاقة الاستيعابية في حال كان الإقبال كبير.. لافتا إلى أهمية إيجاد تخصصات نوعية تواكب المرحلة.



ووجه الوزير غازي بتكليف لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الفني الدكتور الحوالي تتولى توزيع الطلاب النازحين من محافظة الحديدة والمحافظات الجنوبية ضمن المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة.



فيما شدد نائب وزير التعليم الفني على أهمية دور عمداء الكليات في رفع مستوى الأداء وتقديم الرؤى والمقترحات حول تطوير العمل التعليمي والإداري والفني.



ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقة مع القطاع والمنظمات المانحة لدعم برامج وأنشطة قطاع التعليم الفني والمهني، خاصة بالمعاهد التقنية وكليات المجتمع .. مؤكدا أهمية متابعة وتقييم الأداء بكليات المجتمع الحكومية بصورة مستمرة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
مناقشة سير العمل بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة
الدكتور الترب يفتتح المعرض الفني التشكيلي في بيت السلام اليمني
وقفة في الخبت بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقاته
تنفيذي حجة يدين محاولة اغتيال وكيل المحافظة الدكتور الحمزي 
مناقشة دور المجتمع بمديرية ريدة في التحشيد للجبهات
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية نهم

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by