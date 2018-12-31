اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني يناقش آلية تطوير العملية التعليمية بكليات المجتمع (مصحح) [31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:



ناقش مجلس عمداء كليات المجتمع الخاصة اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد على محسن، آلية تطوير العملية التعليمية بالكليات الخاصة.







واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي ورئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبدالرحمن جامل وعمداء كليات المجتمع الخاصة, ما تم انجازه بمشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع والتصورات المستقبلية للمشروع.







وتطرق الاجتماع إلى سير عمل التنسيق والقبول والطاقة الإستيعابية للكليات الخاصة, بالإضافة إلى معالجة أوضاع النازحين من كليات المجتمع بمحافظة الحديدة والمحافظات الجنوبية إجراء مقاصصة لهم بالكليات الأخرى.







واطلع الاجتماع على مستوى الأداء بالكليات والصعوبات التي تعيق سير العملية التعليمية والمتطلبات والاحتياجات التي من شأنها تطوير العمل وتحسين الأداء.







وأكد وزير التعليم الفني حرص الوزارة على توفير متطلبات واحتياجات كليات المجتمع الخاصة في ضوء الإمكانيات المتاحة نظرا للظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان, وبما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية بالكليات الخاصة.







وشدد على ضرورة استكمال مشروع تطوير المناهج بكليات المجتمع وإمكانية رفع الطاقة الاستيعابية في حال كان الإقبال كبير.. لافتا إلى أهمية إيجاد تخصصات نوعية تواكب المرحلة.







ووجه الوزير غازي بتكليف لجنة برئاسة نائب وزير التعليم الفني الدكتور الحوالي تتولى توزيع الطلاب النازحين من محافظة الحديدة والمحافظات الجنوبية ضمن المؤسسات التدريبية الحكومية والخاصة.







فيما شدد نائب وزير التعليم الفني على أهمية دور عمداء الكليات في رفع مستوى الأداء وتقديم الرؤى والمقترحات حول تطوير العمل التعليمي والإداري والفني.







ولفت إلى أهمية تعزيز العلاقة مع القطاع والمنظمات المانحة لدعم برامج وأنشطة قطاع التعليم الفني والمهني، خاصة بالمعاهد التقنية وكليات المجتمع .. مؤكدا أهمية متابعة وتقييم الأداء بكليات المجتمع الحكومية بصورة مستمرة.

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