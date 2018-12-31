ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 07:56:11م
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أثناء زيارته اليوم وزارة المالية ولقائه نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكلاء الوزارة أداء الوزارة والمصالح التابعة لها وخططها للسنة المقبلة.
التحالف الدولي : غاراتنا بسوريا والعراق (ربما) قتلت 15 مدنيا بطريق الخطأ
أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش أن الغارات التي تنفذها قواته في كل من سوريا والعراق ربما تكون قد أسفرت في الفترة الأخيرة عن مصرع 15 مدنيا بشكل غير متعمد.
أسعار النفط ترتفع أكثر من 1% لكن تتجه لأول هبوط سنوي منذ 2015
صعدت أسعار النفط في آخر جلسات العام اليوم الاثنين مقتدية بمكاسب أسواق الأسهم لكنها بصدد أول انخفاض سنوي لها في ثلاثة أعوام وسط مخاوف مستمرة من تخمة كؤود في المعروض.
مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث 4 / 1 في الدوري الانجليزي لكرة القدم
واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته وتمكن من اكتساح ضيفه بورنموث بنتيجة 4 / 1 اليوم في الجولة 20 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
السلطات الصينية تحذر من عاصفة ثلجية مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة  
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يزور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويؤكد على تفعيل نشاطه خلال العام المقبل
[31/ديسمبر/2018] صنعاء - سبأ:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أهمية صون الاستقلال المؤسسي  للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإسناده للقيام بمهامه تجاه هاتين الشريحتين الأهم بالمجتمع والتعبير المستمر عن قضاياهما محليا ودوليا.

جاء ذلك لدى زيارته اليوم مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء ولقائه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع وأمين عام المجلس لمياء الإرياني ومسؤلي المجلس بحضور وزير الثقافة عبدالله الكبسي ومحافظ سقطرى هاشم السقطري.

حيث جرى مناقشة أوضاع المجلس وسير نشاطه خلال الفترة الماضية والتحديات والصعوبات التي تواجهه حاليا في ظل الظرف الاستثنائي الراهن والتداعيات الاقتصادية التي تسبب بها العدوان والحصار الإعرابي وحربهما الاقتصادية على الشعب اليمني.

وتم بحث المتطلبات اللازمة لانتظام نشاط المجلس واجتماعاته الدورية وتفعيل جهوده  وإعانته على القيام بوظائفه بخلاف أهمية دوره الإشرافي تجاه قضايا الطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصِّلة، علاوة على ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للطفولة منفصلة عن إستراتيجية الشباب بما يكفل تقديم رعاية أفضل ومواكبة حقيقة ودائمة لمتطلبات هذه الشريحة على كافة المستويات ومن مختلف الجوانب.

كما تم تناول الدور الذي ينبغي به تقوم المنظمات الدولية ذات الصِّلة وفي مقدمتها اليونيسيف لدعم أنشطة المجلس امتداد لأدوارها في فترات سابقة.

وقدمت الإرياني، عرضا شاملا عن المجلس وطبيعة وظائفه ومهامه التي أنشأ من أجلها وهي مواكبة ورعاية قضايا الطفولة والأمومة من كافة الجوانب .

وتحدثت عن أبرز إنجازات المجلس وكذا الصعوبات والإشكاليات التي تواجهه بفعل شحة الإمكانيات المادية خلال هذه الفترة وأثرها المباشر في تراجع مستوى نشاطه وانحسار دوره تجاه الأمومة والطفولة.

وأشارت الإرياني إلى أهمية دعم الحكومة للمجلس ليتمكن من مواصلة مهامه والتعبير عن هموم هاتين الشريحتين وتنفيذ المسوحات الميدانية عنهما وما تواجهانه من تحديات في ظل الظرف الراهن باعتبارهما أكبر المتضررين منه.

وقد نوه رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بأهمية الوظيفة المؤسسية والإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق هذا المجلس الذي يعنى بأهم شريحتين في المجتمع.

وأشار إلى ما تعرضت له الأمومة والطفولة من أضرار بالغة بفعل العدوان والحصار وآثارهما السلبية الكبيرة والدور الذي ينبغي أن يقوم به المجلس وغيره من الأطر المؤسسية الرسمية والمجتمعية ذات الصِّلة لتسليط الضوء على  تلك الأضرار.

وبين الدكتور بن حبتور أن النساء والأطفال من أشد الفئات الاجتماعية تضررا وتعرضا للبؤس وفق لما أظهرته المؤشرات والبيانات الرقمية المحلية والدولية سيما معاناتهما من سوء التغذية الحاد.

وأشاد بالأدوار العظيمة التي تقوم بها الأم تجاه رعاية وتربية أبنائها في مختلف مراحل نموهم وما تحيطهم به من اهتمام ومتابعة عند بلوغهم سن الرشد .. لافتا إلى أن الكثير من الرجال ليس في بلادنا بل وفي دول كثيرة حول العالم يتجاهلون تلك الأدوار القيمة للمرأة وينظرون دوما إليها بدونية.

وقال رئيس الوزراء " من المهم إسناد المجلس ببعده الوطني وإستقلاليته وعدم ضمه إلى أي مكون آخر باعتبار أن نطاق عمله والشرائح التي يعنى بها تتطلب رعاية كبيرة وعناية خاصة لشؤونها ومعالجة قضاياها ".. لافتا إلى أهمية حضور الإسناد الدولي الفاعل للمنظمات الأممية والدولية ذات الصِّلة للمجلس وأنشطته البحثية الميدانية.

ووجه بتشكيل لجنة فنية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وأمين عام المجلس والأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية والقانونية، لمناقشة مشاكل المجلس والعمل على معالجتها  أولا بأول على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريا، وترفع بتقارير دوريه إلى رئيس المجلس.

كما وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات المعنية مراعاة حضور المجلس ومشاركته في مناقشة القضايا المتصلة بالأمومة والطفولة.

وشدد على انتظام عمل المجلس واجتماعاته الدورية خلال السنة المقبلة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة لاستقرار عمله ونشاطه على مدار السنة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مناقشة الإجراءات الخاصة بالتأمين على شركات النقل الجماعي
تدشين مشروع التغذية المدرسية لشهر ديسمبر الجاري بصعدة
وزارتا النقل والأشغال تناقشان آلية تطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي
مناقشة سير العمل بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة
الدكتور الترب يفتتح المعرض الفني التشكيلي في بيت السلام اليمني
وقفة في الخبت بالمحويت تدين جرائم العدوان وخروقاته
تنفيذي حجة يدين محاولة اغتيال وكيل المحافظة الدكتور الحمزي 
مناقشة دور المجتمع بمديرية ريدة في التحشيد للجبهات
رئيس الوزراء يزور وزارة المالية ويلتقي مدير كلية الشرطة ومدير دائرة التقاعد العسكري
تفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمديرية نهم

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
[31/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يدمر مشروع مياه ومنزل مواطن بصعدة
[30/ديسمبر/2018]
استمرار خروقات المرتزقة لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وغارات على عدة محافظات
[30/ديسمبر/2018]
طيران العدوان يشن 11 غارة على مناطق متفرقة في صعدة
[29/ديسمبر/2018]
استشهاد طفلين جراء خروقات مرتزقة العدوان في محافظة الحديدة والطيران يستهدف صنعاء وصعدة
[29/ديسمبر/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by