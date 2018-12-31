محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الدفاع يطلع على سير العمل بغرفة العمليات المشتركة لرصد خروقات العدوان صنعاء - سبأ:

أطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي اليوم على سير العمل بغرفة العمليات المشتركة لرصد خروقات العدوان في الحديدة.



وأشاد اللواء العاطفي خلال لقائه رئيس الغرفة العقيد حسين محمد ضيف الله هاشم عضو الوفد الوطني وضباط العمليات بالغرفة، بالنجاحات والجهود التي تقوم بها الغرفة بما يخدم الشعب اليمني الذي لايزال يتعرض لحصار جائر وتدمير وحرب إبادة من قبل قوى العدوان.



وأشار إلى الأهمية التي تكتسبها جهود الإغاثة والجوانب الإنسانية.. لافتا إلى أن عملية إعادة إنتشار الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة واستلامه من قبل مصلحة خفر السواحل التي باشرت مهامها الأمنية بحضور فريق الأمم المتحدة برئاسة باتريك كاميرت تشكل خطوة هامة في إطار تنفيذ إتفاق السويد الخاص بمحافظة الحديدة.



وحث اللواء العاطفي العاملين في الغرفة على مضاعفة الجهود بما يسهل مهام فريق الأمم المتحدة في الحديدة.



فيما قدم رئيس الغرفة لوزير الدفاع شرحاً مفصلاً عن الجهود المبذولة في إطار تنفيذ اتفاق المشاورات التي عقدت في ستكهولم ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم2451.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ