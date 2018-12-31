محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح مسجد الشهيد عبدالقادر هلال بمنطقة دار سلم بمديرية السبعين صنعاء ـ سبأ:

افتتح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التوجيه والإرشاد العزي راجح ومعه نائب مدير مكتب أوقاف أمانة العاصمة محمد الغليسي اليوم مسجد الشهيد عبدالقادر علي هلال بمنطقة دار سلم بمديرية السبعين.



وخلال الافتتاح أشار الوكيل راحج إلى أهمية افتتاح مسجد الشهيد هلال، ليكون إضافة إلى جوامع ومساجد أمانة العاصمة، في تعزيز الوعي المجتمعي بأمور الدين والدنيا والآخرة.



ولفت إلى أن عمارة المساجد وتشييدها وإقامتها وتنظيفها من أحب الأعمال الصالحة إلى المولى تبارك وتعالى، وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم.



وأكد ضرورة أن تكون المساجد مناهل للعلم الديني القائم على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ومنابر للاستزادة منها في التقوى والعمل الصالح .



فيما أكد مدير عام المساجد والمقابر بوزارة الأوقاف محمد الفقيه ونائب مدير مكتب الأوقاف بالأمانة الغليسي، أهمية التزام القائمين على المساجد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف والإرشاد ومكتبه بأمانة العاصمة بإنشاء المساجد .



وأشارا إلى أهمية أن تكون رسالة المسجد جامعة للوحدة، ودعا الفقيه والغليسي رجال المال والأعمال وفاعلي الخير دعم بيوت الله وتوفير متطلباتها واحتياجاتها.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ