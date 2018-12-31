محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دور مؤسسة ثبات في دعم أسر المرابطين بعمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، خطط وبرامج مؤسسة يمن ثبات التنموية للعام 2019م في دعم أسر المرابطين.



واستعرض الاجتماع الذي ضم المعنيين بفرع المؤسسة بالمحافظة، الأنشطة التي تقدمها يمن مؤسسة يمن ثبات في رعاية أسر المرابطين وتقديم التسهيلات والمعونات لهم.



وأكد المحافظ جمعان ضرورة الاهتمام بأسر المرابطين الذين يدافعون عن حياض الوطن وتفقد أحوالهم وحصر بيانات أسرهم في القرى والعزل ليسهل تقديم المساعدات لهم ومعرفة احتياجاتهم.



ولفت إلى أن المرابطين هم الشريحة الاجتماعية التي تجود بالنفس دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره .. مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لرعاية أسر المرابطين في الجوانب المعيشية والصحية والتعليمية.



فيما تطرق مدير فرع المؤسسة إلى جهود مؤسسة يمن ثبات في توفير الدعم وتقديم المساعدات لأسر المرابطين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وذلك كأقل واجب لمن يقدمون دمائهم وأرواحهم في سبيل عزة وكرامة الشعب اليمني.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ