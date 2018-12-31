عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل شخصين وإصابة 38 آخرين في تفجير قنبلة أمام متجر جنوب الفلبين مانيلا – سبأ:

قتل شخصان وأصيب 38 آخرون بجروح اليوم الاثنين جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع قبالة متجر جنوبي الفلبين، فيما حلمت أجهزة الأمن مجموعة متصلة بتنظيم (داعش) المسئولية عن الهجوم.



ونقلت وكالة انباء رويترز عن الجنرال سيريليتو سوبيجانا القائد في الجيش الفلبيني قوله ان القنبلة انفجرت قرب مدخل أحد المراكز التجارية في مدينة كوتاباتو الجنوبية بعيد ظهيرة اليوم .. مشيراً إلى أن القنبلة كانت "تحمل توقيع (داعش)".



ولم يستبعد الضابط، الذي ذكر أن قنبلة ثانية عثر عليها في المنطقة نفسها، وفقاً للوكالة أن يكون الهجوم قد جاء "رداً" على مقتل سبعة من عناصر مجموعة صغيرة أعلنت سابقاً مبايعتها لتنظيم (داعش) على يد القوات الحكومية.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ