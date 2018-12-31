[31/ديسمبر/2018]
صعدة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة صعدة اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، ضم قيادة مؤسسة الشهداء والمكاتب التنفيذية المعنية، خطة الذكرى السنوية للشهيد للعام 1440هجرية.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج إحسان الذي أطلقته مؤسسة الشهداء لكفالة أبناء الشهداء والتأكيد على أهمية مشاركة الخيرين والتجار للمشاركة في إعالة أسر الشهداء والتعاون معهم باعتبار ذلك واجب ديني.
وأشاد الاجتماع بمآثر الشهداء وتضحياتهم وواجب المجتمع تجاه أسرهم، وكذا إجراءات تنفيذ الخطة وتوزيع المهام والترتيبات لإحياء هذه المناسبة بما يليق بمكانة الشهداء.
سبأ