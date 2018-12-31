محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير إعادة تأهيل قناة تصريف السيول بحي كلية الطب ذمار - سبأ:

تفقد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم، سير العمل بمشروع إعادة تأهيل قناة تصريف السيول في الدائري الجنوبي بمدينة ذمار والذي تنفذه مؤسسة الطرق والجسور بتكلفة 48 مليون ريال بتمويل صندوق صيانة الطرق.



وخلال الزيارة ومعه مدير مكتب الأشغال المهندس هيصمي أحمد الهيصمي.. أكد المحافظ المقدشي، أهمية المشروع للحد من الأضرار التي تسببها السيول بحي كلية الطب.



وحث على سرعة انجاز المشروع والالتزام بالمواصفات والمخططات الفنية والهندسية المحددة.



وأشاد بدور وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق في دعم جهود السلطة المحلية لصيانة الطرق وتوفير الدعم لتنفيذ المشاريع الطارئة ومنها هذا المشروع.



وكان مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس محمد المداني، قدم شرحا عن سير العمل في المشروع وأهميته في تصريف مياه الأمطار الراكدة والحد من أضرار السيول وانتشار الأمراض والأوبئة.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ