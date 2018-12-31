محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية بالحديدة تطالب الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم الحديدة - سبأ:

طالبت وقفة احتجاجية نظمتها السلطة المحلية بمحافظة الحديدة اليوم بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم الخاصة بإعادة الإنتشار بمحافظة الحديدة.



واستنكر المشاركون في الوقفة استمرار خروقات دول العدوان ومرتزقته لوقف إطلاق النار بالمحافظة واستهداف المدنيين في ظل وجود لجنة الأمم المتحدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت في تحدٍ صريح للمجتمع الدولي.



ورفع المشاركين في الوقفة التي شارك فيها القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكلاء المحافظة عبد الرحمن الجماعي وعلي قشر وعبد الجبار أحمد محمد ومجدي الحسني ومشرف المحافظة أحمد البشري، اللافتات المنددة باستمرار خروقات العدوان لوقف إطلاق النار وعدم تنفيذ اتفاقية ستوكهولم الخاص بإعادة الإنتشار.



وأكد بيان صادر عن الوقفة، حرص السلطة المحلية على حياة المواطنين .. مشيدا بالخطوات التي قام بها الجيش واللجان الشعبية والمتمثلة في تسليم أمن ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل.



وحمل البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن خروقات قوات العدوان وتنصلها عن تنفيذ اتفاق مشاورات السويد.



وندد البيان باستمرار استهداف العدوان لأبناء محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة رغم إعلان وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة.



وطالب البيان، الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق مشاورات السويد وفتح المعابر والممرات الإنسانية وإنسحاب قوى الغزو والعدوان من الحديدة.

سبأ [31/ديسمبر/2018]سبأ