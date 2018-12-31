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آخر تحديث: الإثنين، 31 - ديسمبر - 2018 الساعة 06:00:55م
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الأمن اللبناني يعلن توقيف 24 شخصاً اثناء هجرة بطريقة غير شرعية الى اوروبا
[31/ديسمبر/2018]
بيروت – سبأ :



أعلنت قوات الأمن اللبنانية اليوم الاثنين تمكنها من توقيف 24 شخصاً اثر محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر سواحل لبنان البحرية الى سواحل اوروبا.


وقالت مديرية قوى الامن الداخلي في بيان نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام "حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات هجرة غير شرعية عن طريق البحر".

واضاف البيان انه "بنتيجة المتابعة الحثيثة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي بغية الحد من هذه الظاهرة، تمكنت بتاريخ 29/12/2018 وعلى شاطئ الشيخ زناد / العبدة من توقيف 23 شخصاً (10رجال، 4نساء و9أولاد) من الجنسية السورية، واللبناني من مواليد 1998م.

وأضاف البيان الامني اللبناني أن كل الموقوفين صرحوا بأنهم كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية إلى قبرص بواسطة مركب يجهلون صاحبه.

سبأ
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